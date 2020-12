Le manège boursier des licornes se poursuit

La bourse est devenue un passage obligé des sociétés technologiques américaines. Le cru 2020 avec Airbnb en apothéose ne déroge pas à la règle.

Airbnb a annoncé ce lundi qu'il allait relever d'environ 25% la fourchette du prix d'introduction de son action lors de son IPO le 10 décembre prochain. Fixé au départ entre 44 et 50 dollars par titre, le prix se situera entre 56 et 60 dollars l'action. Le spécialiste du logement chez l’habitant rajoute un peu de piment à l’une des IPO les plus attendues de l’année et confirme l’excitation autour des introductions en bourse des entreprises technologiques.

Pour rappel, l’entreprise technotouristique prévoit d’émettre 51,9 millions d’actions. De quoi lui permettre de lever entre 2,9 et 3,1 milliards de dollars. Le champion de la "gig economy" (économie à la tâche, NDLR), qui sera coté sous le symbole "ABNB", espère atteindre une valorisation en bourse de 42 milliards de dollars. Une bonne nouvelle pour le Nasdaq qui se prépare à la plus importante IPO depuis l'arrivée de Facebook en 2012. Et c’est de nouveau grâce à une entreprise technologique de la Silicon Valley.

A noter que cette fourchette revue à la hausse devrait profiter à un acteur belge, la Sofina. Présent dans plusieurs fonds du poids lourd américain du capital-risque Sequoia Capital, le holding de la famille Boël est, en effet, indirectement représenté au capital du géant de la location de logements. De quoi lui ouvrir la perspective d'une importante plus-value à terme, Sequoia détenant au total 17,9% d'Airbnb via une dizaine de fonds.

Les gagnants de la crise... et Airbnb

Coïncidence ou pas, une autre licorne, une société technologique valorisée à plus d’un milliard de dollars a décidé de relever sa fourchette de prix unitaire d’entrée en Bourse. Doordash, un service de livraison de repas comme UberEats ou Deliveroo, a été propulsée sur le devant de la scène par la pandémie mondiale et les confinements. La société de San Francisco fait son entrée à la bourse de New York cette semaine et vise une valorisation à plus de 30 milliards de dollars.

Pour ce faire, elle a donc, elle aussi, relevé sa fourchette de prix unitaire d'entrée en bourse à entre 90 et 95 dollars l'action, contre une fourchette comprise entre 75 et 85 dollars. Doordash, c'est encore une licorne dont la valorisation flambe avant son arrivée officielle sur le parquet de la bourse. Encore une licorne en bourse tout court. Cela semble être devenu le passage obligé des étoiles de la Tech américaine.

En 2019, c’est Lyft, Uber, Pinterest et Zoom qui avaient rythmé l’année de Wall Street, avec des fortunes diverses. En 2020, la technologie attire toujours autant les investisseurs et les entreprises du secteur l’ont bien compris. Unity (plateforme de jeu vidéo), Snowflake (hébergement de données) et Palantir (Big Data) ont fait leur début boursier en septembre et décembre sera animé par Airbnb, Wish (Ecommerce low-cost), Doordash, Affirm (prêts à la consommation digitalisés) et Roblox (jeux vidéos).