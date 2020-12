Le marché savoure le shopping de Noël d’Unifiedpost

Ce mercredi matin, la fintech a dévoilé pas moins de trois acquisitions. Deux de taille modeste, BanqUP et AKTI, et une autre nettement plus conséquente celle de son concurrent suédois 21 Grams actif à la fois dans la distribution de documents et de colis et dans le traitement des factures. C’est cette dernière activité au chiffre d’affaires de 21,6 millions d’euros et à la marge brute de 27% qui intéresse au premier chef Unifiedpost.