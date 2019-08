Le mondial des métiers WorldSkills est de plus en plus grand, mais à quoi sert-il?

Organisé tous les deux ans, le mondial des métiers est une compétition toujours plus impressionnante. Mais un tel événement a-t-il un impact concret sur les inscriptions dans les formations techniques? Bien que difficile à quantifier, l’impact est réel, selon WorldSkills Belgium.

15% d’inscriptions en plus dans les filiales techniques

"Il est difficile de mesurer l’impact concret. Il faudrait faire des études sociologiques sur plusieurs années pour le savoir mais nous ne disposons pas des moyens nécessaires , avoue le directeur. Il y a néanmoins quelques chiffres qui permettent de mesurer l’effet positif. Nous devons par exemple systématiquement organiser les sélections nationales pour former l’équipe qui participera aux compétitions européennes ou mondiales. En France, des études montrent que les inscriptions dans les filières techniques augmentent en moyenne de 15% dans les régions où sont organisées les sélections."

"La vraie question serait plutôt de savoir où nous en serions s’il n’y avait pas les WorldSkills , ajoute le responsable. Il y a encore quinze ans, la priorité dans l’esprit collectif était systématiquement les études générales et rien d’autre. Montrer que les filières techniques sont également une véritable possibilité est un discours encore très neuf qui prend du temps à se faire entendre" .

Faire aussi bien avec moins

"Quand j’ai rejoint l’organisation en 2009, nous avions un budget de 2,2 millions d’euros. Les montants sont désormais stabilisés sans être indexés, ce qui veut dire que chaque année il faut faire avec un peu moins. On a donc rationalisé. Nous faisons par exemple beaucoup moins de publicités sur les médias traditionnels et favorisons plutôt les réseaux sociaux" , précise Francis Hourant.

Une gestion rationalisée permet ainsi à l’organisation de ne pas revoir ses ambitions à la baisse en compétition. "Nous continuons avec toujours plus ou moins le même nombre de candidats, entre 20 et 25 pour les championnats européens et une quinzaine pour la compétition mondiale", explique encore le directeur.