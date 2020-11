Le moteur de croissance d’Umicore crachote encore

Un trading update surprise n’est pas l’autre. Celui publié dernièrement par Deceuninck laissait entrevoir un très bon 3 e trimestre. Celui diffusé, ce lundi matin, par Umicore est, lui, beaucoup plus mitigé et a été mal accueilli par le marché: le titre chutait de 9% en matinée, à 30,1 euros.

Auto

Umicore prévoit un ebit ajusté compris entre 465 millions et 490 millions d’euros pour 2020.

La division catalyseurs , pour sa part, a été marquée par une nette reprise dans le secteur automobile , souligne Umicore qui prend désormais comme hypothèse une baisse de la production mondiale de 20% sur l’année contre -25% avant. L’ebit ajusté devrait se situer entre 130 millions et 140 millions d'euros , ce qui est supérieur aux estimations du marché (97 millions d'euros). Cela implique une amélioration substantielle par rapport au 1er semestre (21 millions d'euros).

L’activité de recyclage, de son côté, a bénéficié d’un environnement favorable et du prix plus élevés des métaux précieux. Elle représente le gros de l’ebit attendu, soit entre 320 et 330 millions d’euros.