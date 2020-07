Le norvégien Adevinta rachète eBay pour plus de 8 milliards d'euros

Site paneuropéen

Les petites annonces d'eBay comprennent des marques telles que Gumtree et Kijiji, et proposent des annonces en ligne dans plus de 1.000 villes du monde entier. L'unité a enregistré un revenu d'exploitation de 83 millions de dollars et un chiffre d'affaires de 248 millions de dollars au premier trimestre 2020.