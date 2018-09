Le patron d'Amazon ne programme pas de réunion avant 10h du matin

Il a notamment révélé les détails de sa "morning routine". Pas question de programmer de réunion avant 10h du matin pour le fondateur et patron d’un des géants du web. "Je me couche tôt, je me lève tôt. J’aime bien prendre mon temps le matin", a-t-il expliqué. Il a affirmé profiter de ce temps précieux pour boire son café, lire le journal et prendre le petit-déjeuner en famille.