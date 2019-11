Le plus grand revendeur belge d'Apple ferme ses magasins non rentables

La chaîne des magasins Switch , le plus important revendeur de produits Apple en Belgique, va fermer six ou sept magasins non rentables . Une quarantaine d'emplois sont dès lors menacés , selon les informations du Tijd .

On ignore toutefois quels magasins fermeront leurs portes, mais ce sera au plus tard au mois de février . Les emplois de 33 personnes travaillant dans les points de vente sont menacés , de même que ceux de huit travailleurs basés au siège de l'entreprise à Anvers.

Éviter les licenciements secs

Avec ses 28 magasins et un chiffre d’affaires de 155 millions d’euros, Switch est le plus grand vendeur reconnu de matériel et services Apple en Belgique. Placé en redressement judiciaire fin juillet, le groupe avait jusqu’à fin janvier pour se réorganiser. La chaîne est en difficulté suite, entre autres, à l'acquisition mal digérée de son concurrent Easy-M et à la pression des boutiques en ligne telles que Coolblue.