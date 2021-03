Le réseau social belge Hoplr poursuit son expansion

Un réseau social de quartier, ça peut exister et faire recette. La start-up Hoplr le démontre depuis plusieurs années avec son réseau social ultra local. Sur la plateforme, l es habitants d’un même quartier peuvent entrer en contact, organiser des activités, échanger des objets et des outils , trouver une baby-sitter ou un plombier à proximité ou encore signaler des problèmes.

Il y a déjà plus de 500.000 familles qui utilisent le réseau dans plus d’une centaine de communes belges et depuis peu hollandaises. Le Covid-19 et la numérisation croissante ont encore accéléré le développement de ce réseau de proximité numérique.