Le savoir-faire tech et wallon de la partie à Las Vegas

Malgré les nombreux désistements, le salon CES de Las Vegas débute officiellement ce mardi. La délégation wallonne y sera bien présente avec sept start-ups et huit entreprises.

Le doute aura plané jusqu'à l'ouverture des portes. Malgré les défections en cascade, le CES, le plus grand salon de la tech, se tiendra bien cette semaine à Las Vegas. Après une version virtuelle en 2021, le rendez-vous de l'année fait son grand retour à la normale. Du moins, sur papier. Car, en pratique, cette édition ne sera sans doute pas la plus mémorable. En l'espace de quelques jours, presque l'ensemble des très grands noms ont renoncé à faire le déplacement. Les organisateurs ont toutefois maintenu l'évènement, mais pour cette édition 2022, il faudra donc faire sans Google, Meta (Facebook, Instagram…), Twitter, Amazon, T-Mobile... Face à Omicron, les géants ont préféré faire l'impasse.

Pas la Wallonie. Depuis 2018, la Région a pris l'habitude d'envoyer une délégation à Las Vegas pour y présenter ce qui se fait de mieux au sud du pays. "Il y a eu quelques hésitations de certains entrepreneurs, mais finalement, il n'y a pas eu de désistement", assure Guy Vanpaesschen, Digital Economy Business Developer à l'Awex et responsable de la mission wallonne. Cette année, sept start-ups et huit PME wallonnes sont de la partie. "Depuis que nous organisons le déplacement, nous tournons toujours autour des quinze entreprises", explique le responsable. Pour les encadrer, l'agence wallonne à l'exportation a débloqué un budget de 175.000 euros. "15 représentants, cela peut paraître peu. Mais par rapport à la taille de la Région, ce n'est pas le cas. Si on compare avec la délégation de la 'French Tech' et ses 200 entreprises, on a proportionnellement les mêmes délégations."

L'endroit où être

Les jeunes pousses wallonnes seront installées dans le hall Eureka, considéré comme le plus réputé et populaire du salon. "L'accès s'y fait avec l'approbation des organisateurs CES, à qui il faut envoyer une candidature. Les entreprises peuvent y aller maximum deux fois", précise le responsable. Référence mondiale, le salon est l'occasion, pour les entreprises, de nouer des contacts déterminants. "Il y a deux ans, l'entreprise Intersysto a remporté un concours de pitch organisé par le salon. Cela leur a permis de nouer de nouveaux contacts et de faire leur entrée sur le marché français. La société Linedock a eu, elle, ses premiers contacts avec Apple au salon", illustre Guy Vanpaesschen.

"Comme les grands groupes seront quasiment tous absents, cela permettra de mettre plus en lumière les plus petits acteurs." Guy Vanpaesschen Digital Economy Business Developer à l'Awex

Avec le nombre de retraits et la présence moins importante des médias, le salon 2022 aura une saveur différente. Finalement, seulement 2.000 exposants seront présents, contre 4.400 en temps normal. "Cette édition sera particulière, mais peut-être encore plus intéressante. En temps normal, les grands groupes attirent une bonne partie de l'attention. Comme ils seront quasiment tous absents, cela permettra de mettre plus en lumière les plus petits acteurs", explique le responsable.

Intérêt grandissant

Une fois encore, la Wallonie est la seule région belge à faire le déplacement. En quatre années, le salon est toutefois devenu un incontournable pour l'Awex. "On ne comprend d'ailleurs pas très bien pourquoi la Flandre et Bruxelles ne viennent pas", glisse le responsable qui a vu grandir l'intérêt pour le salon ces dernières années. "Nous avions fait une première tentative de délégation en 2007. À l'époque, seule la société Iris avait manifesté de l'intérêt. Mais, par la suite, on a constaté que les entreprises voulant s'y rendre étaient de plus en plus nombreuses. Nous n'avons donc fait que répondre à une demande. Aujourd'hui, il nous arrive de devoir refuser certaines candidatures, ou de les repousser à l'année suivante". Débuté ce mardi, le salon se déroulera jusqu'à samedi.