Le smartphone est devenu plus populaire que le laptop

Selon une étude menée par Deloitte, les smartphones sont désormais plus prisés par les Belges que les ordinateurs portables. Une première qui n’est toutefois pas vraiment une surprise. L’intérêt pour la tablette est en revanche bien moindre et même en légère baisse.

Moins d’innovations visibles

Avec de tels chiffres, il sera sans doute difficile de vendre beaucoup plus de smartphones dans les années à venir. La fréquence des achats a d’ailleurs tendance à diminuer. La faute notamment à des smartphones moins alléchants. "Les innovations visibles sont désormais bien moindres. En termes de résolution d’écran, de batterie ou de taille d’écran par exemple, on ne constate plus de grandes avancées", ajoute Vincent Fosty.