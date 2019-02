Les 15 ans de Facebook en 15 chiffres

Le 4 février 2004, Mark Zuckerberg mettait en ligne l'embryon de Facebook. 15 ans plus tard, l'entreprise est omniprésente dans le quotidien d'un quart de l'humanité, vaut un peu moins de 500 milliards de dollars en Bourse et engrange 22 milliards de bénéfice net annuel.

34

Le patron du réseau social aura 35 ans en mai prochain et n'avait pas 20 ans quand il a lancé son application. Bien qu'il ne détienne qu'une part minoritaire du capital (environ 17%), un système spécial lui assure 60% des droits de vote et donc le contrôle du groupe.

62 milliards

400

2,7 milliards

7,3 millions

En Belgique, Facebook comptait environ 7,3 millions d'utilisateurs belges l'année dernière, selon les chiffres du réseau social transmis aux annonceurs. Entre six et sept millions de Belges sont actifs mensuellement.

2012

Le 18 mai 2012, Facebook fait ses premiers pas sur les marchés. Wall Street accueille alors la plus grande introduction en Bourse de l'histoire d'internet et la société de Mark Zuckerberg est valorisée à un peu moins de 105 milliards d'euros.

476 milliards

55 milliards

22 milliards

En 15 ans, Facebook est devenu un empire du réseau social. Il détient certaines des applications gratuites les plus populaires du monde. Parmi elles: Messenger, Instagram, rachetée en 2012 pour un milliard de dollars, ou encore WhatsApp, la plus grosse acquisition de l'histoire de Facebook avec 22 milliards de dollars déboursés en 2014. Chacune de ces applications compte plus d'un milliard d'utilisateurs. Et permettent de capter un public jeune, qui se détourne de plus en plus de Facebook, déjà vu comme un réseau "pour les parents".