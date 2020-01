Les 5 tendances technologiques qui rythmeront 2020

Pour trouver des Belges dans les allées du plus grand événement technologique au monde, il faudra se donner du mal. Las Vegas, qui accueille le Consumer Electronics Show cette semaine ne comptera qu’une petite délégation belge dans ses rues pendant les quatre prochains jours. À vrai dire, elle sera majoritairement wallonne puisque seule l’Agence Wallonne à l’Exportation (Awex) a choisi d’emmener avec elle 16 entreprises du sud du pays. "Pour nous, c’est une opportunité en or. C’est l’occasion d’entretenir nos relations avec nos clients, de nous montrer au cœur de l’innovation et de nous ouvrir à de nouveaux marchés", explique Jérôme Wertz, CEO de Phasya, une start-up qui développe des logiciels de détection et de mesure d’états physiologiques comme la somnolence ou le stress. La Flandre et Bruxelles ont fait une croix sur le CES de Las Vegas pour se concentrer sur d’autres salons et conférences plus orientés entreprises que consommateurs comme le SXSW qui se tient au Texas au printemps.

Il faut dire qu’une présence dans ce type d’événement est extrêmement coûteuse. Pour l’Awex qui finance le stand où sont installées les start-ups durant l’événement, la facture s’élève à 175.000 euros. Pour les entreprises en elles-mêmes, il y a le coût direct mais surtout un coût de temps; "Cela nous coûte 5000 euros environ en frais directs mais le coût réel, c’est le temps qu’on y passe avant, pendant et après." Malgré le coût important, cela reste "the place to be" pour bon nombre de sociétés à la fois pour les opportunités business et le networking, comme l’explique Frederik Tibau de Startups.be, l’association qui aide et accompagne les start-ups belges.

"L’événement est beaucoup plus orienté vers les start-ups depuis quelques années. La France en envoie 300 sous sa bannière "FrenchTech". En Belgique, les moyens sont limités, c’est donc une question de choix de la part de chaque région." Un choix qui étonne Jérôme Wertz: "Je regrette qu’il n’y ait pas plus de sociétés belges, il y a tellement d’opportunités à saisir ici en 4 jours." A noter que 6 sociétés belges ont aussi décidé de rejoindre Las Vegas comme exposant sur leurs propres deniers, ce qui porte la maigre délégation noir-jaune-rouge à 22 entreprises.