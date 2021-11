Les 7 pépites du Kikk Market, le marché de l'innovation

Gants, pédales, simulateurs ou cadres connectés, il y en avait pour tous les goûts au Kikk Market et sa sélection d'innovations. L'Echo a fait son marché.

Chaque année, le Kikk Festival prend ses quartiers à Namur et fait venir les professionnels de l'innovation des quatre coins du monde. Sur la place d'Armes namuroise, un chapiteau concentre les innovations majoritairement belges que les curateurs du festival ont choisi de mettre en avant. C'est l'occasion de découvrir quelques pépites, des idées farfelues et de prendre un bon bol d'air innovant. L'Echo y a fait son marché et déniché quelques coups de cœur.

INKcoming, l'affichage numérique responsable

L'encre électronique développée par la start-up belge INKcoming est un concept qui mêle chimie, physique et électronique. À l'inverse des écrans rétro-éclairés qui émettent de la lumière, la technologie de la start-up et de son cadre baptisé Ionnyk utilise du papier électronique qui fonctionne grâce à une lumière réfléchissante. Le papier est composé de millions de minuscules capsules qui contiennent des particules chargées électriquement en noir et blanc et lorsqu'un champ électrique est appliqué, les particules correspondantes se déplacent. Tout simplement bluffant visuellement et très économe en énergie, le cadre, dont la technologie est brevetée pour dix ans, s'est déjà vendu à plus de 500 exemplaires, principalement en Belgique. La start-up belge veut maintenant s'attaquer aux marchés voisins et développer son modèle d'abonnement à une galerie d'œuvres d'art.

Vue en plein écran ©IONNYK

SenseGlove, le toucher virtuel

Une fois enfilé, le gant de SenseGlove rend votre main réelle dans un univers virtuel. Enfin une solution pour ressentir physiquement ce que l'on peut voir ou avoir l'impression de toucher dans un monde virtuel via un casque de réalité augmentée ou virtuelle. Des gants haptiques faciles à utiliser sont un grand pas en avant pour l'industrie de la formation, notamment pour l'apprentissage de la gestion des matières dangereuses ou le travail sur une chaîne de montage. Basée aux Pays-Bas, la start-up vient de débuter la commercialisation de son SenseGlove Nova dans le monde entier. À 5.000 euros la paire, le dispositif reste réservé aux grandes entreprises, mais pourrait à terme se démocratiser.

Vue en plein écran

Levita, la magie de la technologie

Difficile de passer à côté des magiciens de Levita sans se faire happer par un de leurs tours. Ils ont fait de leur passion un business qui consiste à automatiser des tours de magie. Levita a notamment mis au point un procédé qui permet de faire léviter des objets en vitrine, ce qui est très apprécié pour l'animation de boutiques dans le secteur du luxe. La société, basée à Liège, compte déjà des clients prestigieux comme les horlogers Roger Dubuis (groupe Richemont) et Audemars Piguet ou la maison de champagne Moët Hennessy (LVMH). La jeune pousse liégeoise a récemment remporté un "Luxury Innovation Award" et vient de signer avec la maison d'enchères Sotheby's.

Vue en plein écran

PedalSync, le son au bout des pieds

Guitaristes en herbe ou confirmés, ceci est pour vous. Incubée chez LinKube, à Namur, PedalSync a créé un pedalboard (pédalier d'effets pour guitariste) analogique à mémoire. Les deux fondateurs sont évidemment eux-mêmes guitaristes et ont débuté le projet alors qu'ils n'étaient encore qu'étudiants avec un objectif de créer un produit destiné à augmenter l'ergonomie d'utilisation des pédales analogiques de guitare électrique par l'automatisation du mouvement des potentiomètres. Encore au stade embryonnaire, ce business de niche pourrait se révéler être un pari gagnant s'il trouve rapidement son public.

Vue en plein écran

Transurb Simulation, une techno belge sur des rails virtuels

Quel est le point commun entre le tram de Sydney, le métro de Singapour et les trams de la Stib? Tous les conducteurs de ces engins sur rail ont été formés sur les simulateurs de Transurb Simulation. La société n'est pas une jeune pousse innovante, elle a 15 ans d'existence et d'expertise dans le domaine des simulateurs de conduite. Ce sont ses récentes innovations en matière de simulateur en réalité virtuelle et augmentée qui lui valent aujourd'hui de se retrouver aux côtés de start-ups technologiques prometteuses. Son dernier simulateur "mobile" permet de former des conducteurs avec simplement un écran, un casque et un tableau de contrôle. La société, historiquement une filiale de la SNCB qui a revendu la majorité de ses parts depuis lors, est basée dans la région de Namur et emploie 70 personnes.

Vue en plein écran ©Transurb Simulations

Sandsara, sculpter le sable

Le Sandsara est une sculpture cinétique de table qui crée des motifs artistiques infinis dans le sable. À l'œil nu, il s'agit simplement d'un objet hypnotisant avec une petite boule qui se déplace sur le sable pour créer différents motifs. Dans l'objet circulaire se cache un bras robotique articulé fixé dans un cadre en bois. Il est programmé pour guider la boule magnétique sur le sable. Le Sandsara vient avec une application iOS et Android qui permet aux utilisateurs de choisir parmi 100 motifs disponibles ou de créer leurs propres motifs uniques. Certains n'y verront aucune utilité, mais ce n'est pas le cas des 1.990 contributeurs qui ont investi 790.000 euros sur la plateforme de crowdfunding KickStarter dans l'objet créé par le Mexicain Ed Cano.

Sandsara

Axiles Bionics

Il aura fallu 12 ans de recherches à Pierre Cherelle et ses trois associés pour mettre au point le futur de la prothèse de pied. Un membre bionique révolutionnaire qui vient donner un coup de pied futuriste au secteur de la prothèse figée à 90 degrés depuis des décennies. La start-up bruxelloise Axiles Bionics a breveté sa technologie et a bouclé une première levée de fonds de 2,4 millions d'euros fin 2019. Elle doit encore réussir la phase de commercialisation de ses prothèses bioniques pour jouer dans la cour des grands du secteur.