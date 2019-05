"Les Américains sous-estiment Huawei"

"Vous, Américains, vous nous sous-estimez!". Tels sont les propos du patron d 'Huawei au lendemain de l'annonce de Google et autres producteurs de semi-conducteurs de mettre fin à toute livraison vers le Chinois.

En plaçant Huawei sur liste noire et en le pénalisant durement, le président américain Donald Trump a tiré une nouvelle salve contre Pékin. Les États-Unis voient dans la confrontation directe la meilleure approche pour freiner la montée en puissance de la Chine.

90 jours pour s'adapter

Lundi, Washington semblait toutefois vouloir calmer le jeu. Un délai de 90 jours a ainsi été accordé au Chinois et ses partenaires américains pour s'adapter.

Dans le chef du Chinois, on indique que des discussions sont actuellement en cours avec Google pour tenter de trouver une solution. "Google est une bonne entreprise et une entreprise hautement responsable", a affirmé le patron d'Huawei.

Washington estime en effet que Huawei est un acteur incontournable des télécoms dans le monde en développement. Mais il pose des risques de sécurité nationale et de violation de la vie privée de ses utilisateurs en raison de ses liens étroits avec le gouvernement chinois. Le groupe rejette ces accusations.

"Nous n'allons pas, à la légère et sur un coup de tête, nous passer désormais des puces américaines. Nous devons grandir ensemble (avec ces compagnies)", plaide Ren Zhengfei. "Mais en cas de difficulté d'approvisionnement, nous avons des solutions de rechange. En période de paix (avant la guerre commerciale, NDLR), nous nous fournissions pour moitié en puces venant des États-Unis et pour moitié venant de Huawei. On ne pourra pas nous isoler du reste du monde."