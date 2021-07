Les Big Tech ne connaissent pas la crise

Alphabet, Apple et Microsoft ont tous les trois réalisé de meilleurs performances que ce que prédisaient les analystes. Reste à voir comment réagiront les marchés à l'ouverture ce mercredi.

Alors que les indices vedettes new-yorkais ont tous terminé dans le rouge ce mardi, trois géants de l'économie numérique, Apple, Alphabet et Microsoft, publiaient leurs résultats après la fermeture des bourses. Si les trois colosses ont fait mieux que les prévisions des analystes, il faudra encore voir comment réagiront les marchés à l'ouverture demain. Tesla , qui a pour la première fois dépassé le milliard de dollars de bénéfice sur un trimestre, a été sanctionné dans la journée après des déclarations prudentes de son management et des chiffres relativement décevants sur le marché américain.

Alphabet triple ses bénéfices

Alphabet, la maison-mère de Google et YouTube, enregistre ainsi un triplement de ses profits au deuxième trimestre pour atteindre les 18,5 milliards de dollars. Ce résultat, qui bat les prévisions des analystes, a notamment été porté par une augmentation des dépenses publicitaires alors que de plus en plus de consommateurs achètent en ligne.