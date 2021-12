Les D'Ieteren s'invitent à bord du moniteur d'environnement RadGreen

Lancé en 2018 par l'entrepreneur et investisseur français Charles Beigbeder (frère de l'écrivain) notamment, le fonds hexagonal de capital-amorçage Quantonation s'est donné pour mission de soutenir les start-up spécialisées dans les technologies quantiques. Et ce, en s'inscrivant en plein dans le plan de 1,8 milliard d’euros présenté en janvier par Emmanuel Macron pour placer la France parmi les premiers pays à atteindre une souveraineté technologique dans ce domaine. Une douzaine d'investissements avaient déjà été réalisés en début d'année, en Europe et en Amérique du Nord. Mais, pour accélérer la marche, 20 millions d'euros ont été levés en mars dernier. Une opération à laquelle la SPDG des Périer-D'Ieteren a participé, apprend-on désormais.