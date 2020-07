Les États-Unis menacent de bannir TikTok en réponse à Pékin

Les conséquences de la nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong ne sont pas encore terminées. Celle-ci est entrée en vigueur il y a une semaine seulement et vise à réprimer "les activités subversives, la sécession, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères" . Elle fait suite à plusieurs années d'inquiétudes d'une partie de la population chinoise quant à l'érosion croissante de leur libertés, surtout à Hong Kong.

Pékin porte désormais un coup de plus aux libertés dans l'ancienne colonie britannique en annonçant l'accroissement des pouvoirs visant à y censurer internet. Or cette ex-colonie britannique bénéficiait jusqu'ici d'un accès Internet illimité, contrairement à la Chine continentale.

Levée de boucliers des réseaux sociaux

Facebook, Google et Twitter avaient déjà confirmé lundi qu'ils ne répondaient plus aux demandes d'informations sur leurs utilisateurs émanant du gouvernement et des autorités de Hong Kong, par respect pour la liberté d'expression.