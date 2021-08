Les Liégeois de Phasya passent sous pavillon suédois

Phasya a fait sa réputation grâce à un logiciel basé sur une intelligence artificielle qui fait office de référence dans son secteur. Le logiciel en question analyse les signaux biométriques comme le suivi oculaire ou la fréquence cardiaque pour surveiller les états cognitifs qu'une personne peut avoir, comme par exemple la somnolence, et éviter qu'elle ne s'endorme au volant.

C'est donc assez logiquement dans l'industrie automobile que Phasya a fait son trou. Ses algorithmes sont devenus indispensables pour tous les systèmes de surveillance du conducteur . "Le but est de comprendre les états du conducteur qui ont un impact sur la sécurité, l'expérience de conduite et le confort", explique la société dans un communiqué.

"En tirant parti de l'organisation et de la solide expérience de Tobii dans la mise à l'échelle des entreprises, l'équipe et les solutions de Phasya atteindront leur plein potentiel."

Les solutions de l'entreprise liégeoise, développées durant les dix dernières années en collaboration avec l'Université de Liège, peuvent aussi être utiles dans l'aviation et le rail. Elles ont en tout cas convaincu l'entreprise suédoise Tobii, leader mondial de l'"eye tracking". Le montant du rachat n'a pas encore filtré, mais c'est une étape majeure dans l'histoire de l'entreprise wallonne. "En tirant parti de l'organisation et de la solide expérience de Tobii dans la mise à l'échelle des entreprises, l'équipe et les solutions de Phasya atteindront leur plein potentiel", commente Jérôme Wertz, CEO de Phasya.