Les cryptomonnaies bannies chez Google

"En vertu de ces nouvelles règles, le groupe interdira les publicités pour des produits financiers non réglementés ou spéculatifs comme les options binaires, les cryptomonnaies et les paris financiers, entre autres," peut-on lire sur son site.

"Nous voulons faire en sorte que les publicités Google et que l'écosystème publicitaire soient sûrs et efficaces pour les gens, les annonceurs et les éditeurs", a ajouté Jessica Stansfield, chargée des contrôles sur les publicités pour Google Europe Afrique et Moyen-Orient.