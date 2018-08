Les défis d'EVS pour stopper son hémorragie en Bourse

Depuis le début de l'année, l'action EVS a perdu plus d'un tiers de sa valeur. Les résultats publiés ce matin n'ont rien arrangé. Les analystes financiers pointent quelques défis à relever par le groupe liégeois.

"L’industrie de la télévision continue à être compliquée, avec des cycles d’investissements plus longs, et notre performance au premier semestre 2018 reflète ces conditions."

Les explications de Pierre De Muelenaere , le président du conseil d’administration et CEO ad interim d’ EVS , et son optimisme affiché pour la seconde partie de l’année pour laquelle il prévoit une accélération des activités n’ont pas empêché le titre de chuter de près de 8% ce matin. Depuis le début de l’année, l’action du spécialiste des technologies de production vidéo en direct a perdu près de 35% de sa valeur.

Il faut dire que les chiffres du deuxième trimestre dévoilés avant Bourse affichaient non seulement des reculs notables (-25% pour le chiffre d’affaires et -94% pour le résultat d’exploitation) mais surtout, ils se sont révélés inférieurs aux estimations des analystes financiers. Ce que le marché déteste par-dessus tout.

Carnet de commandes

"Les meilleures nouvelles sont venues du carnet de commandes" relève Guy Sips de KBC Securities. A 44,3 millions d’euros comptabilisables en 2018, il présente une progression de 18,4% par rapport à l’an dernier et apparaît supérieur aux estimations. "Malgré de pauvres chiffres trimestriels, le carnet de commandes permet à EVS de maintenir sa prévision antérieure de ventes comprises entre 115 millions et 130 millions d’euros" souligne l’analyste qui maintient sa recommandation à "conserver" et son objectif de cours à 21 euros.