Les deux raisons qui freinent l’euphorie sur l’action Umicore

La flambée des prix des métaux précieux, en particulier du rhodium et, dans une moindre mesure, du palladium et une forte demande dans tous ses secteurs d’activité ont poussé le spécialiste de la technologie des matériaux à annoncer qu’il s’attendait désormais à ce que son ebit ajusté pour 2021 avoisine le milliard d’euros .

Soit près du double de celui de l’an dernier ( 536 millions d’euros ) et bien au-delà également du consensus des analystes fixé à 686 millions. La forte hausse des prix des métaux précieux - Umicore est spécialisé dans leur raffinage et leur recyclage - apportera une contribution supplémentaire exceptionnelle de 250 millions d’euros .

Cela dit au vu de la différence entre le milliard d’euros désormais anticipé et les 686 millions du consensus, on aurait pu s’attendre à une envolée de l’action ce jeudi matin en bourse. Hausse il y a eu, en effet, mais dans des proportions relativement limitées.

Volatilité

"Le plus grand point d’interrogation reste de savoir quelle part de ces 250 millions de contribution exceptionnelle est réellement un one shot en 2021."

"Le plus grand point d’interrogation, renchérit Frank Claassen de Degroof Petercam, reste de savoir quelle part de ces 250 millions de contribution exceptionnelle est réellement un one shot en 2021 et quelle part peut être conservée dans les années suivantes." À la lumière de ces prévisions, il va réexaminer sa recommandation ("conserver") et son objectif de cours (52 euros).