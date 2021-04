Les données de 500 millions d'utilisateurs LinkedIn mises en vente en ligne

Selon le site Cybernews, les informations privées de plus de 500 millions de personnes, ainsi que jusqu'à 780.000 adresses électroniques se sont retrouvées entre les mains d'acteurs malveillants. Parmi ces données figurent, notamment, des identifiants LinkedIn, des noms, numéros de téléphone , des liens vers d'autres profils de réseaux sociaux et des informations liées à la profession, telles que le lieu de travail .

"Des données accessibles au public"

De son côté, LinkedIn a plus ou moins confirmé l'information, arguant qu'il ne s'agit toutefois pas d'une fuite du réseau social. "Nous avons déterminé qu'il s'agit en fait d'une agrégation de données provenant d'un certain nombre de sites web et de sociétés", a indiqué l'entreprise dans un communiqué lacunaire jeudi. "Il comprend des données de profil de membres accessibles au public qui semblent avoir été extraites de LinkedIn. Il ne s'agit pas d'une fuite de données de LinkedIn, et aucune donnée de compte privé n'a été incluse dans ce que nous avons pu examiner."