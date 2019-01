Les données (et leur exploitation) au cœur du CES 2019

La tendance du "tout connecté" devrait encore s’affirmer cette année à l’occasion de la grand’messe technologique annuelle de Las Vegas. Transport, santé, domotique, sports, loisirs… aucun secteur ne lui échappe. Focus sur les appareils électroniques du futur et les promesses de la 5G.

D’ici quelques jours, le CES 2019 dévoilera les grandes tendances à venir du secteur technologique au niveau mondial. Mais cette année, les télés ultra-performantes, les robots toujours plus sensibles et intelligents et autres véhicules autonomes et respectueux de l’environnement se disputeront la vedette dans un climat un peu particulier.

"Le grand public est prudent, du fait des derniers événements. Cette circonspection va peser sur le secteur." Roger Kay analyste chez Endpoint Technologies Associates

Car les milliers d’appareils et de solutions électroniques connectés qui seront présentés sont au cœur de la problématique de la protection des informations personnelles qui a secoué le secteur en 2018 (on pense notamment à Facebook) et mis à rude épreuve la confiance du grand public.

"Le grand public est prudent, du fait des derniers événements", estime Roger Kay, analyste chez Endpoint Technologies Associates. "Cette circonspection va peser sur le secteur." Mais quoi qu’il en soit, il ne faudra pas s’attendre à de grandes révolutions. "Les grands changements à venir, qui modifieront fondamentalement un grand nombre de secteurs, constituent une évolution sur plusieurs années", juge Carolina Milanes de chez Creative Strategies.

5G

Sans aucun doute, la pièce maîtresse de cette édition 2019. Une majorité d’opérateurs américains – et une poignée en Europe – ont déjà annoncé leurs intentions de déployer la 5G dans le courant de l’année. C’est donc l’occasion idéale pour les fabricants de matériels de prendre le train en marche en présentant leurs dernières innovations.

Si la plupart d’entre eux préfèrent sans doute réserver leurs grosses annonces pour le World Mobile Congress de Barcelone, on peut s’attendre à quelques révélations du côté de Huawei et des sociétés de solutions et de services de télécommunications comme Qualcomm, Nvidia ou encore Intel. Pourquoi se faire prier dans un salon qui attend 182.000 visiteurs et 4.500 exposants?

Globalement, avec des débits jusqu’à dix fois supérieurs à ceux de la 4G, la connectivité sera sur toutes les bouches. "Les grands transporteurs - AT&T, Verizon, T-Mobile et Sprint - ont l’intention de démontrer comment la technologie plus rapide nous permettra d’être plus connectés que jamais. Cela va s’appliquer à tout, des produits d’entreprise aux appareils de surveillance de la santé en passant par les appareils intelligents pour la maison", prédit Brian Heater de Techcrunch.

Intelligence artificielle et robotique

Pour les fans de science-fiction et de robots en tout genre, le CES est toujours un grand événement. Toujours plus mignons et plus intelligents, ils sont véritablement devenus des meilleurs amis numériques. Parmi ceux-ci, il y a le très attendu Lovot de la start-up japonaise Groove X. Son fondateur Kaname Hayashi est également le créateur du robot Pepper.

Parallèlement, une flopée de robots plus pratiques dits "de service" vont faire leur apparition: aspirateurs robots, robots d'entreprise… LG devrait présenter la toute nouvelle version de son exosquelette CLOi SuitBot qui soulage les membres inférieurs lors du transport de charges lourdes.

De l’analyse de données en passant par la reconnaissance vocale et la technologie prédictive, l’intelligence artificielle se déploiera bien au-delà des Home assistant que sont Google Home et Alexa d’Amazon. Beaucoup d’observateurs s’attendent d’ailleurs à un déluge de produits et de solutions connectées dans le domaine de la santé, tant du côté des poids lourds du secteur que des start-ups.

Automobile

Les constructeurs automobiles mondiaux n’attendent plus le salon de Détroit, qui débutera quelques jours après le CES, pour dévoiler leurs avancées technologiques en matière de conduite automobile. L’année passée, il était déjà possible de tester un véhicule autonome signé par Lyft et Aptiv. Depuis, ce dernier enregistre en moyenne 700 courses mensuelles dans les rues de Las Vegas.

L’américain Tesla sera l’un des grands absents de cette édition, mais Audi est notamment attendu avec sa technologie "On the road Entertainment format" qui transforme les vitres intérieures de l’habitacle en écran de cinéma à 360°. Mercedes présentera sa berline Classe CLA et son SUV électrique EQC à Las Vegas tandis que Ford, Mercedes, Honda et quelques autres pour lever un peu plus le voile sur nos futures voitures.

TV et smartphone

Vous trouviez le 4K superbe, attendez-vous à baver devant le… 8K. Toujours plus grands et plus performants (avec des résolutions pouvant atteindre 7680 x 4320), les écrans de télévision affichent leurs ambitions. Si jusqu’à présent, seul Samsung commercialisait des télévisions en 8K, d’autres fabricants comme Sony devraient désormais lui emboîter le pas.

Alors que le Microled viendra challenger les technologies d’affichage LED, QLED, OLED, l’affichage à points quantiques et les projecteurs à focale courte, comme le CineBeam du fabricant LG, devraient également faire parler d’eux.