Les éditeurs scientifiques se liguent contre la piraterie

Des poids lourds du secteur de l’édition scientifique (parmi lesquels Elsevier, Springer, John Wiley ou Cambridge University Press), défendus par l’avocate Maïlys Sahagun (Hoyng Rokh Monegier), ont décidé de citer Proximus, VOO, Brutélé et Telenet devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles afin de leur ordonner de supprimer l’accès aux sites Sci-Hub et LibGen qui, tous deux, proposent des millions d’articles scientifiques téléchargés illégalement .

Requête conjointe

Lors de la plaidoirie, elle a expliqué que ces éditeurs avaient eu recours à une société spécialisée pour analyser les atteintes à leur propriété intellectuelle en ligne. La conclusion de cette analyse? Plus de 90% du contenu de ces deux sites sont contrevenants. À titre d’exemple, l’avocate a précisé que cinq articles choisis au hasard se sont chaque fois retrouvés sur les deux sites. Aux dernières nouvelles, Sci-Hub revendiquait l’hébergement de 74 millions d’articles scientifiques, contre plus de 60 millions pour LibGen. On imagine facilement le manque à gagner potentiel pour les éditeurs scientifiques à la cause. Il faut dire que Sci-Hub et LibGen n’ont jamais fait grand mystère de leur finalité, précisant à qui veut l’entendre qu’il s’agit de moteurs de recherche facilitant l’accès aux contenus soumis à un accès payant.