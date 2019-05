Les ennuis continuent pour Huawei

Plusieurs opérateurs et groupes technologiques internationaux ont décidé ce mercredi d'annuler ou de reporter des commandes avec Huawei, à la suite de la décision de Washington de placer le géant chinois sur une liste noire.

Depuis, de nombreux opérateurs et groupes technologiques ont suivi Google. Ce mercredi, deux grands opérateurs de télécommunications japonais ont décidé de reporter le lancement de nouveaux smartphones de marque Huawei. KDDI et SoftBank Corp, respectivement deuxième et troisième opérateurs au Japon, ont expliqué avoir fait le choix d'un report pour évaluer l'impact des sanctions américaines. Le pionnier du secteur, NTT Docomo, a annoncé de son côté "stopper les commandes" d'un modèle qu'il prévoyait de lancer cet été sans pour autant déclarer qu'il reportait le lancement.