Les fondateurs d'Instagram quittent le navire Facebook

Aujourd'hui, c'est au tour des fondateurs d'Instagram, également repris (en 2012) par Facebook, de quitter le navire. Kevin Systrom et Mike Krieger ont ainsi démissionné lundi soir. "Nous allons prendre des congés pour explorer à nouveau notre curiosité et notre créativité. (...) Construire de nouvelles choses exige que nous prenions du recul, que nous comprenions ce qui nous motive et le faire coïncider avec les besoins du monde, voilà ce que nous voulons faire." Les deux hommes se disent toutefois "reconnaissants" pour ces huit dernières années chez Instagram et six ans chez Facebook.