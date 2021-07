Les fondateurs de 87 seconds tirent leur révérence

"Après 8 ans, on a tout vécu dans cette entreprise. On est passé par toutes les émotions de l'entrepreneur. On a connu des années de croissance exceptionnelles."

Thibaut Dehem avait de son côté quitté l'entreprise en 2020 pour, entre autres, s'impliquer dans la relance du détaillant de mode Cameleon. Un an plus tard, c'est maintenant au tour du cofondateur Philip Swinnen de quitter le navire, après plus de 8 ans au sein de l'entreprise. "Après 8 ans, on a tout vécu dans cette entreprise. On est passé par toutes les émotions de l'entrepreneur. On a connu des années de croissance exceptionnelles, des moments extraordinaires pour un entrepreneur", raconte Philip Swinnen.