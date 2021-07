Les fondateurs de Showpad et Collibra misent sur les données de DESelect

La jeune pousse belge DESelect, spécialisée dans la segmentation de données, a séduit les fondateurs de Showpad et Collibra. Elle s'attaque au marché américain.

"On pourra parler d’un véritable écosystème technologique en Belgique lorsque des success-stories comme Showpad et Collibra réinvestiront dans des jeunes pousses belges." Voilà ce que nous confiait il y a quelques semaines un haut gradé d'un investisseur technologique international de premier plan.

DESelect s’est déjà fait une jolie place dans le secteur de la gestion de données et du marketing ultra-ciblé

Ce nom ne vous dit probablement pas grand-chose. Pourtant, DESelect s’est déjà fait une jolie place dans le secteur de la gestion de données et du marketing ultra-ciblé . Avec son logiciel, elle a déjà convaincu de grands comptes comme Volvo Cars, HelloFresh, T-Mobile et l’université de Cambridge .

La clé du succès

Comment une si petite entreprise belge qui a à peine deux ans a réussi à convaincre si rapidement et s’apprête à attaquer le marché américain? La réponse tient en un mot: SalesForce.

Le numéro un mondial de la gestion de la relation client est capable de faire connaitre une solution dans le monde entier en la propulsant dans son magasin d’application business dans lequel ses millions de clients professionnels puisent chaque jour pour tenter de toucher plus de clients et mieux.

"Avoir une communication personnalisée envers ses clients, cela augmente la conversion et donc les revenus."

Segmenter pour mieux vendre

DESelect répond à un besoin spécifique: les entreprises veulent segmenter de façon très précise leurs bases de données clients . "Avoir une communication personnalisée envers ses clients, cela augmente la conversion et donc les revenus", nous explique très simplement Anthony Lamot, qui a cofondé DESelect avec Jonathan van Driessen en 2019.

Tous deux anciens consultants dans le domaine du marketing et de la relation client, ils ont rapidement décidé de se lancer avec un simple PowerPoint en guise de support . "Sans avoir encore rédigé la moindre ligne de code, nous avions déjà des demandes."

Leur croissance a été fulgurante ces douze derniers mois. "Et cette année on veut quadrupler nos revenus. On est déjà en avance sur ce qu’on avait prévu."