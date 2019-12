Les géants de la tech accusés de la mort d'enfants en RDC

Apple, Microsoft, Tesla, Google, Dell tous sont accusés de participer au système menant des enfants de RDC à travailler dans les mines au péril de leur vie ou de leur santé. Et cela pour obtenir le précieux cobalt nécessaire notamment à la fabrication de nos smartphones.

Une organisation de défense des droits de l'Homme accuse en effet Apple, Microsoft, Tesla, la maison mère de Google et Dell de profiter du travail de ces enfants. International Rights Advocates a donc lancé une action collective de 14 familles congolaises à leur encontre aux États-Unis.

"Ces entreprises - les entreprises les plus riches du monde, ces entreprises de fabrication de gadgets de fantaisie - ont permis aux enfants d'être mutilés et tués pour obtenir leur cobalt bon marché ", Terrence Collingsworth, un avocat représentant les familles.

Selon les familles, ces entreprises font partie d'un système forçant les enfants au travail. Ces derniers se retrouvent confrontés à des maladies graves, des blessures sévères pouvant mener à la paralysie. Six des 14 familles ont même perdu un enfant dans des éboulements de tunnels.

Un marché en or

Le cobalt est un métal rare, crucial pour la fabrication des batteries de téléphones portables et des véhicules électriques . Mais les conditions d'extraction et de commercialisation en RDC, premier producteur mondial, sont vivement contestées.

Or le cobalt est "exploité en RDC selon des conditions dignes de l'Âge de pierre, extrêmement dangereuses, par des enfants qui sont payés un ou deux dollars par jour pour fournir le cobalt servant aux onéreux gadgets fabriqués par certaines des plus riches entreprises au monde", poursuit l'association.

Motif de la plainte

La richesse du sous-sol de la RDC contribue à alimenter les conflits armés qui déchirent depuis plus de 20 ans l'Est du pays.

