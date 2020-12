Les géants de la tech quittent petit à petit la Silicon Valley

Elon Musk a annoncé son déménagement pour Austin afin de se rapprocher d’une partie de ses activités. Le patron n’est pas le premier grand acteur de la tech à faire ses cartons cette année.

Un de plus. L’information est symbolique et même plutôt anecdotique. Elle est toutefois peut-être le signe d’une évolution dans le joli monde de la tech américaine. Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, l’emblématique Elon Musk a annoncé son déménagement prochain de la Silicon Valley. Direction le Texas. La raison officielle est le besoin de se rapprocher de deux gros projets qui l’occupent pas mal pour le moment: le déploiement des activités de SpaceX et la construction de sa nouvelle usine Tesla à Austin. La fiscalité avantageuse de l’État, qui ne prévoit pas d’impôts sur les revenus est sûrement à ranger aussi du côté des arguments.

HP, Palentir, Dropbox plient bagage

Le patron conservera toutefois une bonne partie de son activité au sein de la Silicon Valley. Ses deux principales entreprises conservent d’ailleurs leur siège social en terre californienne. "La Silicon Valley se repose sur ses acquis", a toutefois commenté le patron. Devenue de plus en plus impayable, la région ne fait plus autant rêver qu’auparavant. Le fantasque patron n’est d’ailleurs pas le premier à aller voir ailleurs. En quelques mois, plusieurs grandes sociétés ont décidé de quitter la Californie. Austin semble ainsi plutôt attirante puisque Dropbox y a également pris ses quartiers comme ce fut aussi le cas du fondateur de Dell il y a plusieurs années où il avait étudié.

"La Silicon Valley se repose sur ses acquis." Elon Musk Fondateur de Tesla et SpaceX

HP, historiquement l’une des premières sociétés tech, a également choisi le Texas et quitté son siège installé à San Jose pour la ville d'Houston. Du côté des grands départs récents, on peut également encore citer celui de l’entrepreneur et investisseur Pieter Thiel. Le cofondateur de Paypal et de la société Palentir, qui vient tout juste de faire ses premiers pas en bourse, a aussi choisi de faire ses cartons pour Denver dans le Colorado.