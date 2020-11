Les habits Shak&Kai s’offrent une vitrine sur mesure chez Decathlon

Roi sur courte distance

Le défi n’en reste pas moins périlleux. Surtout au niveau opérationnel. L’entreprise produit au Portugal et en Espagne et ne fait appel qu'à de la fibre 100% recyclée. "Pour obtenir nos vêtements, on utilise des chutes de tissus qui sont broyées et tissées à nouveau. La fibre ainsi obtenue est plus fine. Pour récupérer ses qualités initiales de résistance, on ajoute un liant à base de polyester recyclé", détaille le patron. La recette permet à l’entrepreneur d’obtenir des résultats plutôt convaincants avec notamment une utilisation d’eau et des émissions de CO2 réduites de plus de 90%. "Avoir installé toute la chaîne de production en Europe permet aussi de largement réduire les déplacements. Alors qu’un vêtement classique fait 2,5 fois le tour de la terre avant d’arriver dans notre penderie, on ne dépasse pas les 2.000 km parcourus", ajoute fièrement le CEO.