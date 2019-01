Les jeux vidéo, porte de secours pour Apple?

Et si le célèbre plombier Mario arborait une pomme croquée sur sa salopette lors de ses prochaines aventures? Ou Link sur son bouclier, à la recherche de la princesse Zelda? Tel est le scénario imaginé par le journaliste Tae Kim dans la dernière édition de l'hebdomadaire financier Barron's. Il estime que le rachat du fabricant japonais de consoles de jeu serait la meilleure solution pour Apple . Le géant américain souffre aujourd'hui d'une baisse de ses revenus et doit se renouveler. Et pour ça, il peut compter notamment sur son gigantesque trésor de guerre: 237 milliards de dollars en cash (auxquels on retire les 114 milliards de dette).