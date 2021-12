Les plateformes numériques sous la loupe du fisc

La nouvelle Directive européenne DAC 7 tente de mettre sur pied d’égalité, au regard de la transparence fiscale, le commerce "online" et le commerce "offline".

Ce n’est un secret pour personne, le commerce numérique connaît un succès grandissant . C’était déjà le cas avant la pandémie, mais la tendance s’est évidemment encore accéléré suite à la pandémie. Nous sommes désormais, comme certains le mentionnent à juste titre, dans une nouvelle ère, l’ère des «plateformes numériques» qui offrent online des services et des biens de tout type.

Ces plateformes numériques deviennent une sorte de nouveau type «d’intermédiaires» sur lesquels vont désormais peser des obligations en matière fiscale, comme c’est le cas depuis longtemps pour les intermédiaires plus classiques, par exemple, les intermédiaires financiers de type «banque».

DAC 7 et commerce "online"

Par le biais de la nouvelle Directive sur la Coopération Administrative (DAC 7), la Commission tente de mettre sur pied d’égalité, au regard de la transparence fiscale, le commerce «online» et le commerce «offline» .

Cette Directive s’attaque donc à la fraude fiscale qui est, selon elle, facilitée par la difficulté d’identifier et de tracer les personnes concernées par les transactions numériques, d’autant plus si la plateforme en cause est établie hors de l’UE. La Directive DAC 7 a également pour objectif de permettre aux autorités fiscales de disposer d’informations suffisantes pour pouvoir déterminer les revenus provenant desdites plateformes numériques.