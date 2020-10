Les prochains AirPods d'Apple annoncés pour 2021, mais sous quelle forme?

Encore plus petits?

La conception des AirPods d'entrée de gamme devrait être similaire à celle des AirPods Pro actuels, avec toutefois des embouts remplaçables, une forme plus arrondie, et surtout, une tige plus courte. Concernant les prochains AirPods Pro, c'est la réduction de la taille qui est à l'honneur, avec ici une suppression simple et nette de la tige. Enfin, pas tout à fait simple, puisqu'un produit si compact pourrait difficilement inclure tous les composants, tels qu'une autonomie améliorée. Reste donc à voir si la tige sera de la partie ou non.