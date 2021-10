Les publicités Google soutiennent Alphabet

La maison mère de Google, Alphabet a fait état de ventes et de bénéfices trimestriels bien supérieurs aux attentes du marché, portée par de fortes recettes publicitaires.

Grâce à son moteur de recherche, à son service vidéo YouTube et à ses partenariats sur le Web, Google vend plus de publicités sur Internet que toute autre entreprise. Les recettes publicitaires de la maison mère de Google, Alphabet ont ainsi fortement augmenté pour atteindre à 53,1 milliards de dollars au troisième trimestre.

Son chiffre d'affaires total a, quant à lui, atteint 65,12 milliards de dollars, contre 46,17 milliards de dollars un an plus tôt. De manière plus importante encore, ce chiffre a largement dépassé les estimations de Wall Street, qui tablaient sur 63,34 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.