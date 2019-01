Les puces ne font plus bondir le leader mondial Samsung

En cette nouvelle année, les géants technologiques n’ont décidément pas la grande forme. Après Apple il y a quelques jours, c’est désormais au tour de l’un de ses principaux concurrents, Samsung, de présenter des attentes décevantes. La mauvaise nouvelle ne concerne toutefois pas directement les téléphones mais Samsung Electronics et son activité dans les semi-conducteurs (les puces électroniques présentes notamment dans les smartphones).

Une première en deux ans

Source principale de profit

L’annonce du mastodonte asiatique est loin d’être anecdotique. Si Samsung est essentiellement connu du grand public pour ses smartphones et autres téléviseurs, l’entreprise a fait de la production de puces électroniques sa principale activité depuis quelques années. Alors qu’en 2013, la téléphonie représentait presque les trois-quarts de ses profits, la tendance a aujourd’hui radicalement changé. Désormais, la majorité du profit de Samsung est réalisée sur les semi-conducteurs.

Les explications pour justifier ce coup de mou du géant sont nombreuses. Parmi ses clients, l’entreprise compte notamment plusieurs producteurs de smartphones concurrents, dont Apple. Le ralentissement des ventes annoncé la semaine dernière par Tim Cook a donc des conséquences directes pour Samsung. "La demande d’Apple a clairement un impact sur la production de Samsung Electronics", confirme Quirien Lemey. "C’est un choc. Mais ce n’est pas juste la faute d’Apple, c’est aussi celle de tous les fabricants de smartphones, de serveurs et de PC qui n’achètent plus", précise à Bloomberg Song Myung-sup, un analyste chez HI Investment & Securities.