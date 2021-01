Les sites belges sevrés de données à cause d’une interprétation du RGPD

Depuis un an et la condamnation par l'Autorité de Protection des Données de l'entreprise Knops Publishing pour sa mauvaise politique d’utilisation de cookies , les éditeurs de sites internet belges sont tenus de demander le consentement des utilisateurs pour la récolte de ce qu'on appelle les "cookies analytiques" . La problématique n'est pas neuve, mais la Feweb qui représente les entreprises du web belge aimerait trouver une solution rapidement.

Les cookies analytiques, ce ne sont pas les cookies publicitaires habituels qui servent notamment au reciblage des internautes. On parle ici des cookies qui servent à savoir, par exemple, combien de personnes ont visité une page internet , sur quelles zones ils ont cliqué ou encore combien de temps un internaute est resté sur tel ou tel site. Des données anonymes et peu sensibles, mais qui pour les éditeurs de sites belges sont essentielles.

C'est comme dans un magasin physique, le propriétaire veut savoir combien de clients entrent dans son magasin et dans quels rayons ils se rendent prioritairement pour adapter son achalandage et augmenter au maximum son potentiel de vente. "Depuis l'instauration du consentement explicite, plus de 70 % des internautes ont refusé d’accepter ces cookies analytiques", nous expliquent Patrick Marck et Olivier De Doncker, à la tête de la Feweb.