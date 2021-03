Les start-ups de Start it @ Kbc performent dans la vente

Lode Uytterschaut, le CEO de Start it @KBC est fier de ses start-ups. Ensemble, Crimibox, Ray&Jules, Zapfloor, DESelect, Give a Day et Freya Products ont engrangé un chiffre d'affaires de 3.625.000 euros en 2020 grâce à la vente de leurs services. Ces six entreprises ont ainsi réussi à maintenir ou à augmenter leurs ventes, malgré le Covid-19.