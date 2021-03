Les start-ups s'attendent à une année pleine de croissance

"On peut s'attendre à ce qu'une partie de ces profils recherchés préfèrent s'orienter vers de plus grandes structures qui ont un côté plus sécurisant."

Six fois plus d'engagements qu'ailleurs

"Cela s'explique par différents points. Ces entreprises sont, par définition, en début de vie et parviennent donc plus facilement à obtenir des chiffres de croissance à deux chiffres", explique Julie Delforge, Partner Audit & Assurance chez Deloitte. "Elles sont également actives dans l'innovation et des secteurs qui ont pu bien s'adapter à la crise comme l'e-commerce, les entreprises spécialisées dans les logiciels ou les biotechs", détaille la responsable de l'étude.

Les bonnes perspectives de croissance se traduisent également dans les ambitions de recrutement, là aussi, largement supérieures à la moyenne belge. "Les entreprises interrogées comptent engager 2.692 collaborateurs ce qui correspond à la création de 320 emplois pour 1.000 travailleurs", détaille encore la responsable. C'est près de six fois plus que dans le reste de l'économie où on se voit en moyenne recruter 57 personnes pour 1.000 emplois. Mais si la demande de talents est bien là, elle ne sera pas spécialement simple à combler. "Les profils recherchés sont rares. C'était déjà une problématique avant la crise. Mais la situation rend probablement le recrutement encore plus complexe. On peut s'attendre à ce qu'une partie de ces profils préfèrent s'orienter vers de plus grandes structures qui ont un côté plus sécurisant", analyse Julie Delforge.