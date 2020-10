Les trois uppercuts qui ont mis Barco K.O.

Triple déception

Secundo, la division " Healthcare " considérée comme un pilier solide en ces temps de pandémie où les activités cinémas (-52%) et entreprises (-36%) de Barco rencontrent des difficultés, a également souffert (-14%). En cause : l’ajournement, à court terme, par les hôpitaux de certains investissements.

Et enfin, "last but not least", le groupe courtraisien s’attend à une diminution considérable de la marge ebitda pour l’exercice par rapport au premier semestre, reflétant une baisse des volumes et mix défavorable.