Les vendeurs sur Amazon désormais mieux armés face au géant

L'autorité de la concurrence allemande est parvenue à un accord avec Amazon. La plate-forme s'engage à clarifier ses relations avec les vendeurs tiers en matière de résiliation de contrat, de paiement et de conditions de livraisons. Ces adaptations contractuelles seront appliquées dans les autres sites européens de l'Américain.

Amazon est parvenu à un accord avec l'autorité allemande de la concurrence. Les conditions de service appliquées aux vendeurs tiers qui utilisent sa plate-forme vont ainsi être revues. Les vendeurs se plaignaient de pratiques déloyales de la part du géant américain de la distribution en ligne. Leurs droits et responsabilités vont donc être clarifiés.

→ Désormais Amazon devra donner un préavis de 30 jours pour pouvoir retirer un vendeur de sa plate-forme. Sa décision devra par ailleurs être expliquée. Jusqu'à aujourd'hui, la firme américaine pouvait agir faire avec effet immédiat et sans explication. → Les vendeurs tiers des plates-formes en Europe auront aussi la possibilité, dans certains cas, de recourir à la justice - par exemple en cas de litige avec Amazon sur les coûts des retours ou des remboursements de produits.

En Allemagne et ailleurs

Ces changements doivent prendre effet dans 30 jours, lit-on dans un communiqué d'Amazon. Outre l'Allemagne, les sites de plusieurs pays hôtes de l'Union européenne adapteront ces conditions: Grande-Bretagne, France, Italie et Espagne. L'Allemagne est toutefois le deuxième le plus grand marché d'Amazon, derrière États-Unis.

L'Office fédéral de lutte contre les cartels enquêtait depuis sept mois sur la transparence entre le géant de la distribution et les vendeurs tiers. En ligne de mire : l es pratiques relatives aux résiliations de contrat, aux retards de paiement et aux conditions de livraison.

"Nous allons continuer de travailler dur, d'investir massivement et d'inventer de nouveaux outils et services pour aider nos partenaires commerciaux à travers le monde à atteindre de nouveaux clients et développer leur activité", affirme-t-on chez Amazon.