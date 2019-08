Les ventes d'Huawei chutent en Belgique

Le 15 mai dernier, Donald Trump a lancé une attaque directe contre le fabricant chinois de smartphones et numéro 2 mondial Huawei. Depuis cette date, les entreprises américaines ne peuvent plus avoir de relations commerciales avec Huawei.

Les Belges accros aux services de Google

Comment expliquer une telle baisse? Les consommateurs belges auraient été influencés par les conséquences potentielles des sanctions américaines. La plus importante étant le risque qu'Huawei ne puisse plus utiliser Android, le système d’exploitation de Google, et ses nombreux services (Gmail, Google Maps, Waze, etc.). Dans le cas où aucun accord ne serait trouvé dans ce dossier, Huawei envisage de créer son propre système d'exploitation.