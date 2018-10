Levée de boucliers contre l'OPA sur Global Graphics

C’est une valeur cotée sur Euronext Bruxelles qui n'attire pas beaucoup l'attention. Spécialisée dans les logiciels de graphisme, Global Graphics ne pèse, en effet, qu’une cinquantaine de millions d’euros et son siège est installé au Royaume-Uni. Sur les neuf premiers mois de l’année, elle a dégagé un chiffre d’affaires de 16,8 millions d’euros (+15%) et un Ebitda de 4,2 millions (+77%).

Si on l'en parle aujourd'hui, c'est que ses deux principaux actionnaires sont belges et que l’un d’entre eux, Guido Van Der Schueren, par ailleurs président du conseil d’administration, a décidé de lancer une offre publique d’acquisition (OPA) via le holding Congra Software.