Line et Yahoo Japan fusionnent pour rivaliser avec les Gafa

La fusion des activités japonaises de Yahoo avec la messagerie Line devrait donner naissance au numéro un d’internet au Japon. Son ambition? Rivaliser avec Facebook et Tencent.

La fusion est motivée par un sentiment d’urgence. Les investissements des deux sociétés dans les technologies comme l’intelligence artificielle sont limités. Elles redoutent la puissance des groupes américains et chinois, mais aussi du Japonais Rakuten, qui va arriver en 2020 sur le marché de la téléphonie mobile et domine aujourd’hui internet dans l’archipel. Les deux groupes semblent aussi à leurs limites. Yahoo Japan a pris du retard dans les services pour smartphones et se trouve en concurrence avec Line dans les paiements mobiles.