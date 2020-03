Malgré l'épidémie mondiale, Huawei enchaine les annonces

Concurrencer Spotify

Huawei a également choisi de présenter la semaine dernière son nouveau P40, son smartphone haut de gamme. Enfin, en parallèle, l’entreprise de Shenzhen en a profité pour annoncer le lancement en Europe de Huawei Music. La plateforme, déjà disponible en Chine, n’a d’autres ambitions que de devenir le concurrent principal de Spotify. L’armada est sortie: 50 millions de titres disponibles et des collaborations avec la plupart des grandes maisons, dont Warner et Sony. Avec déjà 160 millions d’utilisateurs au pays du soleil levant, l’entreprise compte plus d’utilisateurs que Deezer et Apple Music.