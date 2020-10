Malgré la crise, Start It @KBC bat des records de popularité

Après deux jours intenses, le marathon de Start It @KBC a pris fin ce jeudi soir. Comme il en a désormais l’habitude deux fois par an, l’incubateur effectuait cette semaine une nouvelle sélection de start-ups qui rejoindront son programme.

Malgré la situation, ça roule toujours aussi bien au sein du plus grand écosystème de start-ups du pays. L’incubateur a largement battu son record de candidats avec pas moins de 281 postulants . "On a été étonnés par ce chiffre. La dernière session datant du mois de mars ne comptait "que" 220 postulants ", confirme Lode Uytterschaut, le CEO de Start-it KBC. La pandémie n’est donc visiblement pas un frein aux envies d’entrepreneuriat.

Période pleine d’opportunités

L’augmentation des "side projects" n’est toutefois pas la seule explication pour justifier un tel engouement. " Il y aussi beaucoup de postulants qui ont décidé de se lancer à temps plein à la suite d’une situation de chômage technique ou d’une envie d’ailleurs ", assure le responsable. Et bien que la situation économique ne soit pas vraiment des plus favorables, elle n’en est pas moins propice au déploiement de nouveaux business.

" La crise a créé un tas d’opportunités . En quelques mois, l’e-commerce a, par exemple, grimpé de 20%. Même si cela pourrait diminuer une fois la pandémie terminée, on ne va pas perdre l’ensemble de ces 20%. Cela crée donc un tas de business potentiels", explique le patron des lieux. La fameuse "vie d’après" se ressent déjà dans les projets proposés par les candidats. "Nous avons pu voir des projets dans le live streaming, la cybersécurité, le commerce en ligne et même des masques intelligents", glisse Lode Uytterschaut.

Après un premier écrémage, 204 projets sont passés devant un jury cette semaine. Au final, seuls 65 postulants seront repris dans le programme. Ce dernier propose un encadrement de 12 mois comprenant un accès au coworking, au réseau de l’incubateur et des coups de pouce d’un panel de 130 experts. Lancé en 2014, le programme accueille aujourd’hui, sur ses six sites, une centaine de jeunes entreprises. Depuis sa création, Start It @KBC a déjà accompagné un millier de start-ups.