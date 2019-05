Malgré les débuts compliqués de Lyft et Uber, Wall Street attire encore

Le New York Stock Exchange et le Nasdaq ont à nouveau la cote. Selon le cabinet d’analyse Dealogic , en mai, 32 entreprises ont fait leur entrée sur l’un de ces marchés . De quoi permettre aux investisseurs de lever 17 milliards de dollars.

Les quelques entrées poussives dont celles de Lyft et Uber ont toutefois aussi permis de lever d’importantes sommes. Selon un autre cabinet d’études, si le nombre d’entrées d’entreprises valorisées à plus de 50 millions de dollars est en baisse de 20% par rapport à la même période un an plus tôt, le montant total levé est lui en hausse de 1,5%.