Mark Zuckerberg se dit prêt à voir Facebook payer plus d'impôts

Des extraits de son discours ont pu être consultés par les journalistes de Politico. Mark Zuckerberg dit comprendre "qu’il y ait de la frustration sur la façon dont les entreprises technologiques américaines sont taxées en Europe" et se prétend "ravi" de voir l'OCDE se pencher sur cette question. "Nous voulons que le processus de l’OCDE réussisse afin d’avoir un système stable et fiable à l’avenir. Nous acceptons que cela puisse signifier que nous allons devoir payer plus d’impôts et cela à différents endroits", poursuit le texte de l'influent patron.