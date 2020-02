Matt Brittin (Google): "Google doit pouvoir donner le contrôle total des données à l'utilisateur"

Rencontre avec Matt Brittin, président de Google pour l'Europe.

Sous le feu des critiques des régulateurs européens et américains, Google tente garder son sang-froid. Partage des données, localisation permanente, impôts, taxe GAFA, régulation sur l'intelligence artificielle, les sujets brûlants ne manquent pas pour le géant américain. Son président européen réitère ses engagements et veut travailler main dans la main avec l'Europe.

Comment la régulation européenne influe-t-elle sur l’activité de Google en Europe?

"L’Europe tente de donner le ton en matière de régulation digitale et nous ne nous attendons certainement pas à ce que tout aille dans notre sens." Matt Brittin Président de Google pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique

L’une des raisons pour lesquelles nous travaillons ici à Bruxelles, c’est parce que l’Europe est au premier plan en matière de réflexion sur les nouvelles règles qui vont régir le monde digital. Au poste que j’occupe depuis 5 ans, j'observe que l’Europe tente de poser les bases de régulation et de trouver un équilibre entre le besoin d’innovation et la protection. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est un bon exemple de ça. Cela part du même principe que ce que nous avons toujours fait chez Google en ayant la volonté de donner à l’utilisateur le contrôle complet et la transparence nécessaire sur l’utilisation de leur données. L’implémentation du RGPD s’est avérée plus bureaucratique que prévu mais les principes de base sont bons.

Pensez-vous que l’Europe va trop loin en matière de régulation?

La technologie évolue très vite avec énormément d’innovation. Les régulateurs n’ont pas toujours une vision assez large et l’expertise nécessaire. Nous pensons avoir la responsabilité d’apporter notre expérience et notre savoir-faire lors de la mise en place de régulation nous concernant. Nous n’attendons pas en retour que les régulations aient dans notre sens, mais nous pensons que c’est ensemble que des progrès seront fait. La nouvelle Commission européenne vient juste de débuter ses activités. L’idée de proposer dans les 100 prochains jours une proposition de régulation de l’intelligence artificielle, c’est intelligent car cela pourrait prendre énormément de temps de réussir pour arriver à une régulation finale. Ici, le but est de faire le premier pas.

Y a-t-il un risque de freiner l’innovation européenne par une législation trop lourde?

"Les régulateurs n’ont pas toujours une vision assez large et l’expertise nécessaire."

En tant qu’Européen, on me demande souvent pourquoi il n’y a pas de Google européen ou de champion technologique en Europe même si nous avons des exemples comme Spotify ou d’autres. Si vous débutez une entreprise aujourd’hui, tout ce dont vous avez besoin c’est d’une idée et d’un smartphone. Par le passé, les Européens ont trop pensé à dédier leur business à une seule ville ou pays en se disant je peux réussir à Bruxelles ou en Belgique mais certainement pas à un niveau européen. L’arrivée du ‘Digital Single Market’ fait partie de cet effort pour faciliter le vie des entrepreneurs européens. Si vous débutez votre activité aux États-Unis, vous avez face à vous 300 millions de personnes et un marché unique. Si en Europe, on pouvait s’adresser directement aux 500 millions de consommateurs potentiels, ce serait déjà un bon pas en avant pour voir naître ce type d’entreprise.

Faut-il aussi réguler la reconnaissance faciale?

Cette technologie peut représenter de réels bénéfices pour la société et c’est un champ de recherche dans lequel Google est extrêmement actif. Nous pensons effectivement que la reconnaissance faciale a besoin d’être encadrée légalement. Il faut mettre autour de la table la société civile, les gouvernements, les entreprises technologiques pour trouver un cadre.

Comment Google peut-il lutter contre la prolifération des discours de haine en ligne?

Vue en plein écran Matt Brittin ©Dieter Telemans

Nous avons défini des règles en matière de discours de haine en ligne qui peuvent être mises en place par l’humain de manière efficace. Ensuite, nous allons utiliser le 'machine learning' pour l’étendre à une échelle plus large. Il s’agit d’outils qui permettent de retirer les propos ou discours de haine du web. C’est quelque chose que nous n’aurions pas été capables de réaliser tout seul. Nous avons réuni 150 organisations et experts pour nous aider à définir ces règles.

Les amendes émises à votre encontre par l’Europe sont de plus en plus élevées. Comment réagissez-vous à la pression que vous impose le régulateur européen?

Nous avons environ 37.000 employés directs et indirects sur le continent européen. L’Europe tente de donner le ton en matière de régulation digitale et nous ne nous attendons certainement pas à ce que tout aille dans notre sens. Par le passé, on nous a demandé de changer nos pratiques dans certains domaines, ce que nous avons fait même si nous ne pensons pas qu’il y ait forcément quelque chose de mal dans les pratiques mises en cause. Nous reconnaissons nos responsabilités en tant qu’acteur de l’économie européenne. Nous devons être conscients que nous nous adressons à différents pays avec différentes traditions et nous devons nous assurer que nous respectons chacun. Google a fêté ses 21 ans l’année dernière, nous sommes heureusement devenus plus matures avec le temps et nous reconnaissons maintenant les responsabilités qui nous incombent.

Etes-vous prêts à accepter une taxe européenne sur votre chiffre d’affaires?

"Nous respectons pour l’instant les décisions individuelles de chaque pays."

Les taxes à un niveau continental ou international sont toujours compliquées. Nous soutenons ce que l’OCDE propose en la matière. Nous avons payé en taxes sur les 10 dernières années au niveau global l’équivalent de 23% de nos revenus. Le débat n’est pas tellement sur combien de taxes nous payons au total mais comment ce montant est réparti entre les différents pays.

La question est surtout de déterminer où Google paye ses impôts…

Comme la plupart des entreprises qui sont actives internationalement, nous demandons une réforme internationale via l’OCDE. En ce qui nous concerne, c’est à nous de payer les impôts que nous devons dans chaque pays et c’est aux pays à déterminer le montant de cet impôt. Une régulation internationale en matière de taxation aurait plus de sens qu’une régulation différente par pays, mais nous respectons pour l’instant les décisions individuelles de chaque pays.

Vous déclarez que votre objectif est d’assurer la sécurité des gens en ligne. Pour garantir la sécurité des internautes, il faut avant tout garantir la sécurité de leurs données. Quels sont vos engagements en la matière?

"Nous avons mille ingénieurs à Munich qui travaillent uniquement sur la protection des données." Matt Brittin Président de Google pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique