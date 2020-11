Médias et entreprises technologiques repartent en guerre contre Google

Condamnée pour abus de position dominante en 2017, Google promeut toujours ses propres services via son moteur de recherche, dénoncent 165 entreprises et associations.

«Malgré une entrée tardive sur chacun de ces marchés, Google a atteint une échelle et une portée dominante en un rien de temps", ajoutent-ils. "Comme aucun service auparavant, Google a amassé des données et un contenu pertinents pour entrer en concurrence sur ces marchés au détriment des autres – nous."

Pour eux, Google n'est pas parvenu à cette position sur un tel marché grâce à une concurrence fondée sur ses mérites. "Au contraire, il existe désormais un consensus mondial quant au fait que Google a tiré parti d'avantages indus au moyen d'un traitement préférentiel de ses propres services au sein de ses pages de résultats de recherche générale, et ce par l'affichage de différentes formes de résultats groupés de recherche spécialisée." Ce que l’on appelle les “OneBoxes" qui s’affichent au-dessus des résultats de recherche. "Grâce à cette utilisation exclusive des OneBoxes, Google maintient artificiellement les utilisateurs au sein de son service et les empêche de consulter des services concurrents plus pertinents que Google", disent les 165 entreprises et associations.